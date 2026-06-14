الرفاعي خلال استقباله النائب الحاج حسن: الوطن لا يُبنى إلا بالشراكة والتلاقي وتغليب المصلحة الوطنية

استقبل مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ الدكتور بكر الرفاعي، رئيس تكتل بعلبك النائب الدكتور حسين الحاج حسن يرافقه النائب الدكتور علي المقداد على رأس وفد، حيث كانت مناسبة للتهنئة بعيد الاضحى وبعودة المفتي من اداء فريضة الحج.

وتم التطرق الى الشؤون العامة وما يمر به البلد، وتاكيد “ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، على أمل انتهاء الحرب بأقرب وقت، وأن يعود اللبنانيون إلى بلداتهم وقراهم، وأن نخرج من هذه المحن التي ألمَّت بالوطن”، مع تأكيد “أهمية التنوع الموجود في المنطقة، وتعاون الجميع في سبيل الصالح العام ونهضة المنطقة وتقدمها”.

وشدد الرفاعي على أن “بناء الوطن لا يُبنى إلا بالشراكة والتلاقي، وتغليب المصلحة الوطنية، ففي زمن الانقسامات والتحديات والاعتداءات الصهيونية اليومية، تبرز الحاجة إلى ترسيخ قيم التضامن والمسؤولية الوطنية والعمل المشترك، من أجل مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لجميع أبناء الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام