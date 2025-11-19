بكين ترحب بقرار روسيا إلغاء التأشيرات لمواطني الصين

رحبت الصين بقرار روسيا السماح لمواطنيها بالدخول إلى أراضيها دون تأشيرة، معتبرة أن هذه الخطوة ستعزز الروابط بين شعبي البلدين.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نين، خلال إيجاز صحفي الأربعاء، أن إلغاء التأشيرات المتبادل سيسهم في تعزيز التواصل البشري بين الجانبين، بما يتماشى مع المصالح المشتركة للشعبين. وأضافت أن بكين تولي أهمية كبيرة لتشجيع التبادل الإنساني مع روسيا، أكبر جار للصين.

ويأتي ذلك بعد تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، بأن نظام الدخول دون تأشيرة للمواطنين الصينيين إلى روسيا سيدخل حيز التنفيذ قريبًا.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت في 2 ايلول / سبتمبر عن تطبيق تجريبي لمدة عام، بدءًا من 15 ايلول / سبتمبر، يتيح للمواطنين الروس الدخول إلى الصين دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يومًا، شرط امتلاكهم جوازات سفر مدنية عادية. ويشمل هذا الإجراء الرحلات السياحية والتجارية والمشاركة في أنشطة إنسانية، وزيارة الأقارب أو العبور العابر.

وفي 4 سبتمبر، أكد بوتين أن روسيا سترد على هذه الخطوة الودية من الصين بإجراء مماثل، في مؤشر على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

المصدر: مواقع اخبارية