الجيش الروسي يسيطر على بلدات في زاباروجيا

أعلن قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، أمس الأربعاء، خسارة بلاده ثلاث بلدات في منطقة زاباروجيا جنوب أوكرانيا لصالح القوات الروسية، مشيراً إلى أن الضباب الكثيف ساعد موسكو على التسلل إلى مواقع أوكرانية، فيما تخوض الوحدات الأوكرانية “معارك طاحنة” لصد الهجوم الروسي.

وفي الوقت نفسه، شهدت مقاطعة زاباروجيا أكثر من 600 ضربة روسية خلال 24 ساعة، بينما تتصاعد الاشتباكات في مدينتي بوكروفسك بدونيتسك وكوبيانسك وليمن في خاركيف شمال شرق البلاد. وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير 130 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق الأراضي الروسية.

وفي بعد سياسي دولي، وجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحذيراً حاداً للدول الأوروبية، متهمها بالسعي لتقويض أي جهود أميركية لإيجاد حل سلمي للنزاع الأوكراني. وقال لافروف في مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية إن أوروبا “تخرب كل جهود صنع السلام، وتفرض عقوبات جديدة على نفسها، وتستعد علانية لحرب أوروبية كبرى ضد روسيا”.

وأضاف لافروف أن موسكو مستعدة لاستئناف الاتصالات مع الأوروبيين “عندما ينتهي جنون الرهاب من روسيا”، مشيراً إلى أن التوسع العسكري للناتو قرب الحدود الروسية كان أحد الأسباب وراء تحرك موسكو، وهو ما أكده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحروب الاقتصادية والعقوبات الغربية، إذ اتفقت الدول الأوروبية على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بينما من المقرر دخول حزمة عقوبات أميركية جديدة على قطاع النفط الروسي حيز التنفيذ في 21 نوفمبر الجاري، في محاولة للضغط على موسكو للقبول بوقف إطلاق النار.

المصدر: وكالات