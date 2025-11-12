روسيا تُسقط عشرات المسيّرات الأوكرانية وكييف تُقرّ بتراجع ميداني في زاباروجيا

تصدّت الدفاعات الجوية الروسية لهجوم واسع بمسيّرات أوكرانية استهدف عدداً من المناطق داخل البلاد، فيما أكدت كييف أنّ الوضع الميداني في منطقة زاباروجيا يشهد تدهوراً كبيراً في ظلّ تصاعد الهجمات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت 22 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، بينها واحدة كانت تتجه نحو العاصمة موسكو. ونقلت وكالة “رويترز” عن حاكم إقليم ستافروبول فلاديمير فلاديميروف قوله إن هجوماً بطائرة مسيّرة تسبب في اندلاع حريق داخل منطقة صناعية جنوب البلاد، من دون تسجيل أي إصابات.

في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ القوات الروسية تكثّف هجماتها على محوري بوكروفسك وزاباروجيا، مشيراً إلى صعوبة الأوضاع الميدانية بسبب الأحوال الجوية القاسية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي أنّ “الوضع أصبح أسوأ بكثير في زاباروجيا”، موضحاً أنّ القوات الأوكرانية تراجعت من بعض المواقع قرب مناطق سكنية بعد معارك عنيفة مع القوات الروسية التي تقدّمت مستفيدة من تفوقها العددي والتسليحي، واستولت على ثلاث بلدات جديدة.

وفي شرق أوكرانيا، أعلن الجيش الأوكراني أنه صدّ عشرات الهجمات الروسية على طول الجبهة، لاسيما في محوري كوبيانسك وفولشانسك، مؤكداً أنّ المعارك الأعنف دارت قرب بوكروفسك.

وفي موازاة التصعيد الميداني، اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى “إغراق أوكرانيا في الظلام والبرد” مع اقتراب فصل الشتاء، معتبرة أنّ الهجمات الروسية تهدد أيضاً أمن بريطانيا الاقتصادي.

وتواصل روسيا منذ أسابيع تصعيد قصفها على شبكة السكك الحديد ومنشآت الطاقة في أوكرانيا، بينما ترد كييف باستهداف مستودعات النفط والمصافي داخل الأراضي الروسية، في وقتٍ يتواصل فيه التوتر العسكري على أكثر من جبهة.

المصدر: وكالات