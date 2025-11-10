شويغو يثمن موقف السيسي “المتوازن” من الأزمة الأوكرانية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه اليوم الاثنين مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي لأزمة أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن الرئيس السيسي “أكد حرص مصر على دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل في أوكرانيا، وتشجيع الحوار كوسيلة وحيدة لحل الخلافات بين الأطراف المعنية، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وفي المقابل، ثمن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، الموقف المصري المتوازن والمسؤول تجاه الأزمة الأوكرانية، وقال في تصريحات خلال اللقاء: “نثمن موقف مصر الحكيم، ونقدّر شخصيًا جهودكم في التوسط لحل الأزمة سلميًا، وهو موقف يعكس نضجًا سياسيًا ودورًا إقليميًا فاعلًا”.

وأضاف شويغو أن روسيا تتابع عن كثب التطورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدًا أن التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، القائمة على القانون الدولي ومرجعياته المعترف بها، هي الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي يضمن السلام الدائم لجميع شعوب المنطقة.

وأعرب عن ترحيب روسيا بمشاركة مصر الفاعلة في دعم جهود إنهاء الأزمة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن “الاستقرار في غزة ليس مسألة إنسانية فحسب، بل هو ركيزة أساسية لاستقرار الإقليم بأكمله”.

وأكد شويغو أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من التنسيق الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجالات الدفاع والأمن القومي، وإنفاذ القانون، والأمن المالي، والاستخبارات، موضحًا أن هذا التنسيق يُعدّ “حجر الزاوية في تعزيز الأمن المشترك في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتصاعدة”.

كما دعا سكرتير مجلس الأمن الروسي، خبراء من الوزارات والأجهزة الأمنية المصرية، إلى المشاركة في منتدى الأمن الدولي، المقرر عقده في موسكو خلال شهر مايو 2026، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتهديدات السيبرانية، وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن هذا المنتدى يُعدّ منصة استراتيجية لتبادل الخبرات، وتطوير آليات التعاون العملي، ورسم خارطة طريق مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية غير التقليدية.

المصدر: روسيا اليوم