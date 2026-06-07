القوات الروسية تطوق تجمعا لقوات كييف شمال سفياتوغورسك في دونيتسك

أفاد الخبير العسكري أندريه ماروتشكو بأن القوات الروسية تحاصر تجمعا لقوات كييف شمال مدينة سفياتوغورسك الواقعة في جمهورية دونيتسك بالتزامن مع تمشيطها للمنطقة الحرجية على هذا المحور.

وقال ماروتشكو، في تصريحات لوكالة “تاس”: “القوات الروسية تقوم حاليا بعمليات تطهير للمنطقة الحرجية وتطويق الأطراف الشمالية من سفياتوغورسك، بما في ذلك تجمعا للعدو متمركز على مرتفعات استراتيجية بالقرب من تلك المدينة”.

وكان ماروتشكو قد أفاد في وقت سابق، بأن القوات الروسية تمكنت على مدار الأسبوع الماضي من تحسين مواقعها التكتيكية على المحور الشمالي لمدينة سفياتوغورسك الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: وكالة تاس الروسية