سفير إيران لدى روسيا: مجموعة “بريكس” تؤدي دوراً محورياً في تعزيز أمن الطاقة العالمي

أكد سفير إيران لدى روسيا الاتحادية كاظم جلالي أن أمن الطاقة العالمي بات يعتمد بشكل كبير على دول الجنوب العالمي، وفي مقدمتها دول مجموعة “بريكس”، التي تضطلع بدور حاسم في هذا القطاع الحيوي.

جاءت تصريحات كاظم جلالي، خلال مشاركته في جلسة بعنوان “آفاق تنمية بريكس: التحولات والفرص الجديدة”، وذلك على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي التاسع والعشرين.

وفي كلمته التي تمحورت حول “التعاون في مجال الطاقة وأمن الطاقة ضمن إطار بريكس”، استعرض جلالي رؤية إيران لمكانة المجموعة في منظومة الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وتقلبات الأسواق، وتنامي الطلب في الاقتصادات الناشئة؛ كلها عوامل جعلت من أمن الطاقة ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية العالميين. وأكد أن مفهوم أمن الطاقة يتجاوز مجرد الوصول إلى الموارد، ليشمل أمن الإمدادات، والطلب، والاستثمار، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والأمن المالي.

وشدد جلالي على أن القدرات الكبيرة التي تمتلكها دول “بريكس” تفرض عليها مسؤولية مشتركة للمساهمة في بناء نظام أكثر عدلاً واستقراراً وشمولاً لأمن الطاقة العالمي، مؤكداً ضرورة أن تكون الطاقة أداة للتنمية والازدهار، لا وسيلة للضغط السياسي.

كما دعا السفير الإيراني إلى تعزيز التعاون المشترك بين دول المجموعة من خلال تطوير الممر الدولي “الشمال-الجنوب”، وتوسيع البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وتطوير التعاون المينائي، وربط شبكات الطاقة بين الدول الأعضاء، موضحاً أن هذه الخطوات ستعزز استدامة تجارة الطاقة إقليمياً وعالمياً.

واختتم جلالي تصريحاته بالتأكيد على نهج إيران السلمي، قائلاً: لم تشن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي هجوم على أي دولة، بل سعت دائماً لترسيخ السلام والاستقرار العالمي. وبصفتنا عضواً في مجموعة بريكس ودولة رئيسية منتجة للطاقة، فإننا ملتزمون بأداء دور بنّاء وفعال في تحقيق العدالة وتعزيز أمن الطاقة العالمي.

المصدر: وكالة ارنا