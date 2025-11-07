“بوليتيكو”: فشل أوروبا في مصادرة أصول روسيا يهدد بخسارة أوكرانيا بالكامل

حذّرت صحيفة بوليتيكو الأميركية من أنّ إخفاق الاتحاد الأوروبي في تنفيذ خطته الرامية إلى مصادرة الأصول الروسية المجمّدة لديه، قد يفتح الباب أمام سيطرة موسكو على كامل الأراضي الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة أنّه في حال فشل هذه الخطّة، فإنّ القادة الأوروبيين سيجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: إمّا تمويل الدفاع الأوكراني من خزائنهم الوطنية، أو التسليم بوقوع أوكرانيا تحت السيطرة الروسية.

وبحسب التقرير، حوّل الاتحاد الأوروبي بين شهري كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو الماضيين نحو 10.1 مليارات يورو إلى كييف من عائدات الأصول الروسية المجمّدة.

وفي أيلول/سبتمبر، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين منح أوكرانيا قرضاً جديداً بضمان هذه الأصول، على أن تبدأ كييف سداد القرض بعد أن تقوم روسيا بدفع ما يُسمّى “تعويضات الحرب”.

لكن داخل الاتحاد، تتعمّق الخلافات بشأن الخطّة، إذ أشار رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى وجود تباينات حادة بين الدول الأوروبية، مبيناً أنّ بعض العواصم تبدي قلقاً من التداعيات القانونية والاقتصادية المحتملة لمصادرة أموال موسكو.

المصدر: وكالات