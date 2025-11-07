الجمعة   
   07 11 2025   
   16 جمادى الأولى 1447   
   بيروت 09:12
    دولي

    انطلاق القمة التحضيرية لـ”المؤتمر الثلاثين للأمم المتحدة بشأن المناخ”

      انطلقت اليوم الجمعة قمة قادة العالم للعمل المناخي، التي تستمر يومين، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وقادة المنظمات الدولية، لمناقشة تحديات والتزامات تغير المناخ المُلحة.

      و تُعدّ القمة جزءًا من الأنشطة الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، الذي يُعقد في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث يُمثّل هذا الاجتماع، الذي دعا إليه الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، معلمًا رئيسيًا في عملية التعبئة والحوار الدولي حول أجندة المناخ.

      وتُوفّر كلٌّ من القمة ومؤتمر COP30 منصةً لقادة العالم لرفع مستوى الطموحات، وترجمة تعهدات المناخ إلى نتائج ملموسة وواقعية.

      وفي معرض القمة سيُلقي رؤساء الوفود، طوال يومي قمة القادة، كلماتهم في قاعة الجلسات العامة لإلقاء خطاباتهم الرسمية حول المناخ، كما سيُلقي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، كلمةً في قمة القادة اليوم.

      وكانت الصين دعت أمس الخميس إلى إزالة الحواجز الجمركية والتجارية على المنتجات المراعية للبيئة، وضمان التدفق الحر للمنتجات الخضراء عالية الجودة، في إطار الجهود الدولية لمواجهة تغيّر المناخ.

      المصدر: وكالات

