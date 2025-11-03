الإثنين   
    خفض المساعدات الغذائية لعشرات الملايين من الأميركيين

      أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن “المساعدات الغذائية لنحو 42 مليون أميركي ستُخفّض في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بسبب الإغلاق الحكومي المستمر منذ شهر”.

      وأوضح مسؤول في وزارة الزراعة الأميركية أن “الحكومة ستستخدم 4.65 مليارات دولار من صندوق الطوارئ لتمويل المدفوعات المرتبطة ببرنامج سناب، أكبر برنامج مساعدات غذائية عامة في الولايات المتحدة، ما سيغطي حوالي 50% من المساعدات المقدمة للأسر المستحقة”.

      ويأتي هذا الإعلان عقب حكم صادر عن قاضٍ فدرالي في بروفيدنس بشمال شرق البلاد، وهو أحد قاضيين أمرا السلطة التنفيذية الأسبوع الماضي باستخدام أموال الطوارئ لضمان استمرار برنامج “سناب”.

      وتقول إدارة ترامب إن “البرنامج يعاني من نقص في التمويل في ظل الإغلاق الحكومي المستمر منذ شهر، بسبب فشل الديمقراطيين والجمهوريين في الاتفاق على ميزانية جديدة وتقاذفهم الاتهامات بالمسؤولية عن هذا المأزق”.

      واتهم زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز “دونالد ترامب وحزبه الجمهوري الأحد باستغلال جوع 42 مليون مستفيد من البرنامج”.

      المصدر: مواقع

