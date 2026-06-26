البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستغلق نهائيا أبواب قبول طالبي اللجوء

تتجه الولايات المتحدة إلى الإغلاق التام لملف اللجوء، وتوقف بشكل كامل استقبال الأجانب الساعين للحصول على أي ملاذ في الولايات المتحدة.

أفاد بذلك ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، في تصريح أدلى به يوم الخميس.

وقال ميلر للصحفيين: “وبهذا الشكل، ستصبح أبواب أمريكا مغلقة تماما أمام طالبي اللجوء”.

وأوضح ميلر: “لقد توصلنا إلى تفاهمات تقضي بأنكم إذا تقدمتم بطلب للحصول على لجوء، فسنبحث لكم عن دولة أخرى في العالم غير الولايات المتحدة كي تستقبلكم”. ويرى ميلر أن هذا الإجراء يمثل “حلا بسيطا للغاية، وأنيقا، ومتكاملا”.

وفي الوقت نفسه، تحدث ممثل البيت الأبيض مرة أخرى، عن ضرورة تشديد الرقابة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال: “جميع طلبات اللجوء المقدمة عند الحدود الجنوبية الغربية [للولايات المتحدة] هي طلبات مزيفة دائما”.

ودعا ميلر المواطنين الهايتيين المتواجدين في الولايات المتحدة بموجب وضع الحماية المؤقتة، إلى العودة طوعيا إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أصدرت، في وقت سابق من اليوم نفسه، حكما لصالح الإدارة الأمريكية، يتيح لها إنهاء منح وضع الحماية المؤقتة للمواطنين السوريين والهايتيين المتواجدين في البلاد دون سند قانوني.

ويسمح هذا الحكم الصادر عن أعلى سلطة قضائية للحكومة الأمريكية بترحيل مئات الآلاف من هؤلاء الأشخاص.

المصدر: روسيا اليوم