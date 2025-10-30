روسيا والصين تحذران الولايات المتحدة بشأن استئناف التجارب النووية

حثت روسيا والصين اليوم الخميس الولايات المتحدة على إدراك أخطار قرار استئناف التجارب النووية الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحذرتا من مخاطره.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن النائب الروسي أندريه كارتابولوف قوله إن إجراء الولايات المتحدة تجارب نووية سيؤدي إلى عودة حقبة من عدم الاستقرار والمواجهة المفتوحة.

كما قال المحلل السياسي الروسي أندرية أونتيكوف إن إعلان الرئيس الأميركي استئناف التجارب النووية يمثل “تحولا خطِرا يعيد العالم إلى أجواء الحرب الباردة”.

وأوضح أن الولايات المتحدة كانت قد وقعت على معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة لكنها لم تصدق عليها، ومع ذلك التزمت فعليا بعدم إجراء أي تفجيرات نووية منذ عقود، وهو ما فعلته روسيا أيضا رغم سحب تصديقها على المعاهدة عام 2023 “لتحقيق توازن مع واشنطن”، على حد قوله.

بدورها، طالبت الصين الولايات المتحدة بالالتزام “بشكل جدي” بالحظر العالمي المفروض على إجراء التجارب النووية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون في مؤتمر صحافي “تأمل الصين أن تحترم الولايات المتحدة بشكل جدي الالتزامات بموجب معاهدة الحظر الشامل والتزامات حظر التجارب النووية”.

كما أعرب عن أمله أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة لحماية نظام نزع الأسلحة النووية ومنع الانتشار العالمي وحماية التوازن والاستقرار الإستراتيجيين العالميين.

المصدر: مواقع