الإثنين   
   20 10 2025   
   27 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 18:39
    لبنان

    الجيش اللبناني: تحرير مخطوفين عراقيين إثنين في مشاريع القاع وتوقيف سوريين لتورطهما في الخطف

      صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية بهدف تحرير العراقيين المخطوفين (ع.ج.) و(ا.ش.)، تمكنت مديرية المخابرات من تحريرهما في منطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية. وكان المخطوفان استدرجا بتاريخ 1/9/2025 من مطار رفيق الحريري الدولي، ونقلا إلى الأراضي السورية، فيما طالب الخاطفون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما. وقد أوقفت المديرية السوريين (ا.ح.) و(م.خ.) لتورطهما في عملية الخطف.
      بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

