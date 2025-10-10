موسى ابو مرزوق: السلاح خيار شرعي في ظل الاحتلال

اكد القيادي بحركة حماس موسى أبو مرزوق اننا لن نقبل في المستقبل ببقاء الاحتلال في المواقع التي يسيطر عليها حاليا داخل قطاع غزة ، مشيرا ان حديث نتنياهو عن تدمير قدرات حماس العسكرية، تصريحات للاستهلاك المحلي لدى المستوطنين.

واكد ان لا أحد يجرؤ على تجريد الشعب الفلسطيني من سلاحه، هذا لن يحدث لأن السلاح يعد خيارا قانونيا وشرعيا في ظل الاحتلال.

واشار الى ان قبول حماس بخطة ترامب ووقف إطلاق النار، جاء من منطلق المصلحة المطلقة للشعب الفلسطيني لافتا ان حماس لن تقرر مصير الشعب الفلسطيني بمفردها، حيث أن الأمر يتعلق بالكل والتوافق الوطني. وتوجه في هذا الاطار للسلطة الفلسطينية قائلا إن التوافق الوطني هو المخرج من الأزمة الفلسطينية، وندعو السلطة إلى لقاء وطني جامع من أجل التوافق على قضايانا الكبرى.