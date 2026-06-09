“حماس” تحذر من تصاعد عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال في الضفة

حذرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من تصاعد عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في شتى مناطق الضفة الغربية، وإخطاره مؤخراً بهدم عشرات المنشآت التجارية والسكنية في الخليل، في حرب علنية على الوجود الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.

وقالت حماس في بيان لها الثلاثاء: إن عمليات الهدم الواسعة والمتصاعدة في الضفة الغربية، والتي تهدف إلى تهجير شعبنا عن أرضه، لن يتحقق بفضل صمود شعبنا وثباته وتمسكه بحقوقه وخيار المقاومة سبيلاً للخلاص من الاحتلال.

وشددت على أن هذه العمليات المتواصلة والإخطارات المتصاعدة تمثل انتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية، واستمرارا لعمليات التهويد الممنهج والتطهير العرقي والاستهداف الخطير لشعبنا، وامتدادا لحرب الإبادة والتهجير في قطاع غزة والقدس المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي وكافة الدول والأطراف المعنية بالتحرك الفوري ووقف مجازر الهدم في الضفة والقدس، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام