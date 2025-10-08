البرلمان الإسباني يقر حظرًا على الأسلحة من وإلى الكيان الإسرائيلي

أقرّ البرلمان الإسباني، اليوم الأربعاء، قانونًا يفرض حظرًا على تجارة الأسلحة من وإلى الكيان الإسرائيلي، في خطوة يدعمها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بهدف “كبح الإبادة” في قطاع غزة.

وصوّت لصالح القانون 178 نائبًا مقابل 169 صوتًا ضدّه، بعد أن حصلت الحكومة، التي لا تملك الأغلبية البرلمانية، على دعم أربعة نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، لم يُعلنوا موقفهم حتى صباح اليوم.

وتُعدّ إسبانيا من بين الدول الأكثر انتقادًا للعدوان الاسرائيلي على غزة.

وكانت الحكومة الإسبانية، التي اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، قد أعدّت مؤخرًا مرسومًا ينصّ على حظر كامل لتصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ضمن سلسلة تدابير تهدف إلى الضغط لوضع حدّ “للإبادة الجماعية في غزة”، وفق ما صرّح به رئيس الوزراء.

المصدر: أ.ف.ب.