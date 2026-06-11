العدو الاسرائيلي يواصل خرقه اتفاق وقف اطلاق النار في غزة..

واصلت قوات العدو الإسرائيلي الخميس خروقات وقف إطلاق النار في غزة لليوم الـ245 تواليا.

وأعلنت مصادر فلسطينية “استشهاد المواطن سامي أبو دلال في قصف إسرائيلي استهدف صباح الخميس شقة سكنية مقابل المخيم المصري شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وإصابة آخر بجروح خطيرة”، وتابعت “أصيبت مواطنة بجراح خطيرة إلى مستشفى الشفاء برصاص مسيرة إسرائيلية في منطقة السلاطين في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة”.

واضافت المصادر “بإصابة مواطنَين صباح الخميس جراء انفجار مسيّرة إسرائيلية كواد كوبتر محيط شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة”، وأفادت أن “مدفعية الاحتلال قصفت صباح الخميس الأحياء الشرقية لخانيونس في حي تكرر منذ فجر الخميس إطلاق النار الكثيف من آليات الاحتلال شرقي المدينة”، وتابعت “كما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة، إلى جانب إطلاق نار متقطع، كما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه المكثفة على شرقي وسط القطاع”.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 982 شهيدا، إضافة إلى 3111 مصابا، إلى جانب تسجيل 783 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,992 شهيدًا و173,219 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام