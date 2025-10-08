لوكورنو: الوضع يسمح للرئيس الفرنسي بتعيين رئيس حكومة جديد في غضون 48 ساعة

رأى رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو الأربعاء أن الظروف مهيّأة كي يعيّن إيمانويل ماكرون رئيسا جديدا للحكومة في “غضون الساعات الـ48 المقبلة”.

وصرّح لوكورنو خلال مقابلة على المحطة العامة فرانس 2 “قلت لرئيس الجمهورية إن احتمال حلّ (البرلمان) تبدّد وأعتبر أن الوضع يسمح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء في غضون الساعات الـ48 المقبلة”.

وأشار إلى أن غالبية الأطراف لا ترغب في حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، كما تبيّن له في ختام المشاورات الأخيرة التي أجراها مع الأحزاب المختلفة في مسعى إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية.

المصدر: أ.ف.ب.