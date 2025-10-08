الأربعاء   
   08 10 2025   
   15 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    لوكورنو: الوضع يسمح للرئيس الفرنسي بتعيين رئيس حكومة جديد في غضون 48 ساعة

      رأى رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو الأربعاء أن الظروف مهيّأة كي يعيّن إيمانويل ماكرون رئيسا جديدا للحكومة في “غضون الساعات الـ48 المقبلة”.

      وصرّح لوكورنو خلال مقابلة على المحطة العامة فرانس 2 “قلت لرئيس الجمهورية إن احتمال حلّ (البرلمان) تبدّد وأعتبر أن الوضع يسمح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء في غضون الساعات الـ48 المقبلة”.

      وأشار إلى أن غالبية الأطراف لا ترغب في حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، كما تبيّن له في ختام المشاورات الأخيرة التي أجراها مع الأحزاب المختلفة في مسعى إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية.

      المصدر: أ.ف.ب.

      مواضيع ذات صلة

      فرنسا تقترب من توافق ينهي أسوأ أزمة سياسية منذ عقود

      فرنسا تقترب من توافق ينهي أسوأ أزمة سياسية منذ عقود

      ماكرون يكلّف لوكورني بمفاوضات أخيرة لتفادي أزمة سياسية وسط دعوات لرحيله

      ماكرون يكلّف لوكورني بمفاوضات أخيرة لتفادي أزمة سياسية وسط دعوات لرحيله

      بوليتيكو: تصاعد الأزمة الحكومية في فرنسا

      بوليتيكو: تصاعد الأزمة الحكومية في فرنسا