مقتل 3 مدنيين جراء هجوم صاروخي أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية

شنّت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، هجوماً صاروخياً على بلدة ماسلوفا بريستان في مقاطعة بيبغورود الروسية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخر، وفق ما أفاد به حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف.

وأشار غلادكوف إلى أنّ المبنى التابع لأحد المرافق الاجتماعية تضرّر جزئياً نتيجة القصف، فيما تعمل فرق الطوارئ وقوات الدفاع الذاتي على إزالة الأنقاض والبحث عن محتملين عالقين تحتها.

وجاء هذا الاعتداء بعد يوم من إصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفلة، جراء هجوم صاروخي أوكراني استهدف إحدى القرى في المقاطعة، مؤكداً استمرار الأعمال العدوانية التي تهدد حياة المدنيين الروس الأبرياء.

