    لبنان

    أمن الدولة: القبض على منتحل صفة موظف في الهيئة العليا للإغاثة

      أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان لها يوم الجمعة، عن القبض على شخص انتحل صفة موظف في الهيئة العليا للإغاثة.

      وقال البيان “متابعةً لجهودها في مكافحة جرائم الاحتيال وانتحال الصفة، وبنتيجة عملية رصد ومتابعة حثيثة، قامت مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا، بتوقيف اللبناني (خ.غ.) بتاريخ 2025/9/24، بجرم انتحال صفة موظف في الهيئة العليا للإغاثة، وإيهام المواطنين بقدرته على تسهيل إنجاز معاملات جمركية في مرفأ بيروت، عبر علاقاته المزعومة في الهيئة المذكورة”.

      وأضاف البيان “تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

