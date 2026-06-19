فيديو لأمن الدولة: إحباط كارثة محتملة في مرفأ بيروت وإخراج مواد نفطية شديدة الاشتعال إلى خارج لبنان

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في منشور عبر منصة “إكس” أرفقته بفيديو، أنها منعت ما وصفته بـ”كارثة محتمة” في مرفأ بيروت، في تحرك حاسم لعدم تكرار مأساة 4 آب 2020، بعدما نجحت في إخلاء مواد نفطية شديدة الاشتعال من المرفأ وإعادة تصديرها إلى خارج البلاد.

أمن الدولة يمنع كارثة محتمة في مرفأ بيروت: تحرك حاسم ادى لعدم تكرار مأساة ٤ آب ٢٠٢٠، وينجح في اخلاء مواد نفطية شديدة الاشتعال من مرفأ بيروت وإعادة تصديرها إلى خارج البلاد.#أمن_الدولة_اللبناني#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/SThCiyArLf — Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) June 19, 2026

وذكرت المديرية، في الفيديو الذي نشرته، أنها تلقت معلومات من إدارة المرفأ تفيد بوجود 4 مستوعبات على الرصيف منذ العام 2024، تحتوي مواد نفطية سريعة الاشتعال وغير مطابقة للمواصفات.

وأشارت إلى أن رصداً ميدانياً أظهر ارتشاحاً وتسرباً لهذه المواد على أرض المرفأ، وسط عدم تجاوب صاحب البضاعة مع طلبات الالتزام، معتبرة أن هذا الوضع شكّل خطراً مباشراً على السلامة العامة وسلامة العاملين في المرفأ.

وفي الإجراء القضائي والأمني، لفت الفيديو إلى أن مكتب المرفأ في أمن الدولة أشار النيابة العامة التمييزية، التي أشارت بفتح تحقيق فوري في القضية، كما جرى استدعاء صاحب البضاعة والمخلص الجمركي وممثل عن إدارة المرفأ لتحديد المسؤوليات.

وبناءً على إشارة القضاء، أُلزم صاحب المواد بإعادة توضيبها بشكل آمن ومطابق للمواصفات، كما دُفعت الرسوم المتوجبة كافة لإعادة التصدير إلى الخارج بصورة قانونية.

وأعلنت المديرية أن المهمة أُنجزت بنجاح بتاريخ 4 حزيران، إذ أُعيد تحميل المستوعبات الأربعة على متن إحدى البواخر بعد إتمام توضيبها وفق معايير السلامة الدولية.

وأكدت أن الباخرة غادرت حرم المرفأ لإعادة تصدير المواد من حيث أتت، وبذلك رُفع الخطر بالكامل عن المرفأ والعاملين فيه.

المصدر: امن الدولة