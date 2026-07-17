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    لبنان

    وزارة الاقتصاد: محضر ضبط لمخالفة جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية

      أعلنت وزارة الإقتصاد ، انه “عطفاً على الشكاوى التي تلقتها الوزارة بشأن اعتماد أحد المقاهي في بيروت تسعيرة مبالغا فيها، تحرك مراقبو مصلحة حماية المستهلك على الفور إلى المكان، وبعد إجراء الكشف اللازم، تم تنظيم محضر ضبط بحق المؤسسة المعنية لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير.

      واكدت الوزارة تقديرها للمواطنين الحريصين على حماية حقوق المستهلك وصون صورة لبنان وموسمه السياحي، مشددةً على مواصلة تكثيف إجراءاتها الرقابية لحماية المستهلك وضبط السوق.

      وبناءً عليه، سيُحال الملف يوم الاثنين المقبل إلى النيابة العامة المالية لاتخاذ المقتضى القانوني وطلب تطبيق أقصى العقوبات التي يُجيزها القانون بحق المخالفين.

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