    دولي

    جرحى في هجوم بسكين بمدينة مرسيليا والشرطة تقتل المنفذ

      أعلنت مصادر أمنية فرنسية أن الشرطة قتلت بالرصاص رجلاً يشتبه في تنفيذه عملية طعن استهدفت عدداً من الأشخاص في وسط مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا، بعد ظهر الثلاثاء.

      وأوضحت المصادر أن المهاجم اعتدى بسكين على أربعة أشخاص على الأقل في شارع “كور بيلسونس” القريب من الميناء القديم، وهو حي يشتهر بتجارة المخدرات، قبل أن تتدخل الشرطة بسرعة وتتمكن من تحييده. ولم تتضح بعد الحالة الصحية الدقيقة للضحايا.

      ووفق إفادات شهود عيان، حاول عناصر الشرطة توقيف المهاجم أمام أحد مطاعم الوجبات السريعة، غير أنه حاول طعن أحدهم، ما دفع الشرطي إلى إطلاق النار عليه بعد أن وجه إليه إنذارات متكررة. وأفاد شاهد آخر بأنه شاهد الرجل يحمل “سكيني جزار كبيرين”، مرجحاً أن الحادث اندلع إثر شجار أمام مطعم كباب.

      من جانبها، أعلنت هيئة النقل في مرسيليا إغلاق المنطقة بشكل كامل حوالى الساعة الرابعة عصراً، مع تعليق حركة الترام على جزء من مساره.

      كما نصبت الشرطة خيمة لفرق الأدلة الجنائية أمام أحد المطاعم، فيما غُطيت شرفته بغطاء أسود.

      المصدر: أ.ف.ب.

