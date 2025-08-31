مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين دخلوا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، إضافة إلى رقصات استفزازية في منطقة باب الرحمة ومناطق أخرى من المسجد، وسط حماية قوات الاحتلال.

وأضافت المصادر أن شرطة الاحتلال فرضت قيودًا صارمة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحام، حيث قامت بالتدقيق في هويات الداخلين، واحتجزت بعضها عند الأبواب الخارجية للمسجد.

ومن المتوقع أن يشهد شهرا أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر المقبلان تصعيدًا في اقتحامات المستوطنين بالتزامن مع الأعياد اليهودية، حيث يستغلون هذه المناسبات لمضاعفة اقتحاماتهم وفرض طقوس تهويدية جديدة في المسجد.

وتشمل هذه الاقتحامات، التي تتم تحت حماية قوات الاحتلال، رفع أعلام الاحتلال، والانبطاح، والنفخ في البوق، وإدخال القرابين النباتية وأدوات “المعبد”، وتحويل المنطقة الشرقية إلى ما يشبه “كنيسًا” مصغرًا.

وقد سجّلت ما تُسمّى “جماعات الهيكل” العام الماضي أعلى نسبة اقتحامات خلال فترة الأعياد مقارنة بالسنوات السابقة.

