الجمعة   
   29 08 2025   
   5 ربيع الأول 1447   
   بيروت 21:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    رام الله تستغرب قرار واشنطن عدم منح وفدها تأشيرات للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

      أعربت رئاسة السلطة الفلسطينية، عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والقاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

      وأكدت الرئاسة أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و”اتفاقية المقر”، خاصة وأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.

      وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

      وأكدت التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.

      المصدر: وكالة وفا

      مواضيع ذات صلة

      قيادات الاستيطان تضغط لإعلان ضم واسع ونتنياهو يقول إنه “يدرس الوضع”

      قيادات الاستيطان تضغط لإعلان ضم واسع ونتنياهو يقول إنه “يدرس الوضع”

      أبو عبيدة يحذر من “عواقب كارثية” لخطط الاحتلال الصهيوني في غزة

      أبو عبيدة يحذر من “عواقب كارثية” لخطط الاحتلال الصهيوني في غزة

      سرايا القدس تعرض مشاهد استهداف جنود وآليات الاحتلال في خانيونس

      سرايا القدس تعرض مشاهد استهداف جنود وآليات الاحتلال في خانيونس