إسبانيا | رجال الإطفاء يخوضون معركة شرسة ضد حرائق الغابات في سيبرييروس

تواصل إسبانيا معركتها الشرسة لاحتواء حرائق الغابات التي اندلعت في الأسابيع الأخيرة، وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم.

وأظهرت مشاهد بثتها وحدة الطوارئ العسكرية، رجال الإطفاء وهم يتعاملون مع ألسنة اللهب في منطقة سيبرييروس غرب العاصمة مدريد، حيث التهمت النيران مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والغابات.

وتأتي هذه الحرائق في وقت تشهد فيه البلاد موجة رابعة من الحر الشديد هذا الصيف، مما يزيد من صعوبة السيطرة على النيران.

في السياق، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية بدء موجة حر جديدة اعتبارًا من الأربعاء، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية في الشمال الشرقي و39 درجة في الوسط.

وتسببت الحرائق في إتلاف نحو 77 ألف هكتار من الأراضي في منطقة مدريد ومقاطعة آبلة المجاورة، وأسفرت عن مقتل 13 شخصًا منذ بداية العام.

هذا ودعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز المواطنين إلى “توخي الحذر الشديد” واصفًا الحرائق بأنها “أكثر تعبير مؤلم عن حالة الطوارئ المناخية”.

وأضاف: “نواجه ساعات صعبة، ساعات معقدة في المستقبل”.

المصدر: وكالة يونيوز