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    تركيا | زعيم المعارضة التركية يعلن تأسيس حزبه الجديد: طريقنا هو طريق الوصول الى السلطة

      في خطوة توصف بـ”التاريخية” للمشهد السياسي التركي، استقال أوزغور أوزيل، زعيم المعارضة الرئيسية، من حزب الشعب الجمهوري (CHP) صباح اليوم، وقدم مع 90 نائبًا آخر أوراق استقالتهم ووثائق تأسيس “الحزب الجديد” إلى وزارة الداخلية ومحكمة النقض ومجلس النواب.

      وقال أوزيل في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس، وهو يجلس إلى مكتب يحوطه علم تركي كبير، إنه “وقع على أوراق الاستقالة ووثائق التأسيس معًا”. وبهذا يصبح “الحزب الجديد” ثاني أكبر كتلة برلمانية في مجلس الأمة التركي المكون من 600 مقعد، بـ 91 نائبًا، بعد حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان الذي يملك 277 مقعدًا”.

      وفي كلمة مقتضبة أمام حشد كبير خارج مسجد في وسط أنقرة حيث أدى صلاة الجمعة، تعهد أوزيل بأن “يناضل حزبه الجديد من أجل الديمقراطية”.

      وقال: “الكلمة الأخيرة للأمة، وليس للقصور أو لرجل واحد ونحن مستعدون لإحباط كل مخطط قد يعترض طريق هذا الطلب الاجتماعي حتى ينعكس في صناديق الاقتراع ولا أحد يقلق”.

      وعن استقالته من حزب كان عضوًا فيه منذ عام 2009، اعترف أوزيل بأن الأمر “لم يكن سهلاً، لكن بعض الصعوبات يجب تجاوزها قبل الشروع في الطريق الصحيح”.

      وأكد أن “رفاقنا في هذا الطريق هم أمتنا العزيزة وطريقنا هو طريق السلطة والاتجاه الذي تظهره بوصلتنا هو السلطة ومن الآن فصاعدًا، دعونا نمشي دون توقف ودون كلل حتى نصل إلى السلطة”.

      المصدر: وكالة يونيوز

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