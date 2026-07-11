وزير خارجية تركيا يدعو إلى مباحثات بناءة مع روسيا حول منظومة إس-400

قال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان إن روسيا يجب أن تشارك في المفاوضات المتعلقة بمنظومات الدفاع الجوي الصاروخية “إس-400″، نظرا لأنه تم شراء هذه المنظومات منها تحديدا.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الوزير التركي مع الصحيفة اليومية “ذا ناشيونال نيوز”.

وردا على سؤال حول إمكانية إعادة بيع “إس-400″، بما في ذلك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أضاف فيدان: “يجب إجراء حوار بناء مع الجانب الروسي كذلك، لأنني لا أستطيع في الوقت الحالي تحديد دولة معينة، أو آلية، أو خيار للحل. وكما ذكرت سابقا، الإرادة السياسية تتوفر لدى الرئيسين”.

وأعرب فيدان عن ثقته في أنه “لن تكون هناك مشكلة” بالنسبة لتركيا في الحصول على مقاتلات “إف-35”. وقال: “لقد دفعنا ثمن طائرات الـ F-35 هذه. وهي موجودة في المستودعات بانتظار أن نأخذها”.

وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت تركيا من برنامج توريد مقاتلات “إف-35” بعد أن اشترت أنقرة منظومات الدفاع الجوي “إس-400” من روسيا. وضغطت واشنطن على الجانب التركي للتخلي عن المنظومات الروسية لصالح منظومات “باتريوت” الأمريكية، إلا أن أنقرة لم توافق على ذلك. وفي كانون الاول / ديسمبر من العام الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تدرس “بجدية” إمكانية بيع مقاتلات “إف-35” لتركيا. وفي ايار / مايو من العام الجاري، أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده تتطلع إلى نتيجة إيجابية للمفاوضات بشأن المقاتلات الأمريكية.

وكانت صحيفة Hürriyet قد أفادت في وقت سابق بقرار تركيا إعادة بيع منظومة “إس-400” إلى إحدى دول الخليج. وبحسب المصادر، المقصود هنا الإمارات العربية المتحدة أو قطر. وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن تركيا طلبت من روسيا، قبيل قمة الناتو في أنقرة، إذنا لإعادة بيع منظومة “إس-400” الموردة إليها إلى طرف ثالث. وجرت الإشارة إلى أن هذه الخطوة ضرورية لرفع العقوبات الأمريكية والعودة إلى برنامج توريد مقاتلات “إف-35”.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن موسكو تجري اتصالات مع أنقرة بشأن مسألة منظومات “إس-400”. وقال بيسكوف: “يمكنني قول شيء واحد هنا، وهو أن هذا الموضوع يندرج تحت فئة المواضيع شديدة الحساسية. لقد كانت لدينا اتصالات مع الجانب التركي بهذا الشأن، وسنواصل اتصالاتنا معه حول هذه المسألة”.

المصدر: روسيا اليوم