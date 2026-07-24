امريكا | ترامب يعلن استخدام الأصول الإيرانية المجمدة تعويضاً عن أضرار السفن في الخليج ومضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستبدأ في استخدام الأصول الإيرانية المجمدة الخاضعة لسيطرتها كآلية مباشرة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن والبضائع في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، في خطوة تصعيدية جديدة ضد طهران.

جاء الإعلان في منشور نشره الرئيس ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”، حيث قال في نص البيان: “يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان، حتى إشعار آخر، أنه من الآن فصاعدًا، سيتم دفع جميع الأضرار التي تلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء متعلق بذلك، من الأموال الإيرانية التي بحوزة الولايات المتحدة وتحت سيطرتها”.

وأضاف ترامب في منشوره متجاهلاً الانتهاك الأمريكي لبنود مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران: “قد تكون هذه الأضرار كبيرة جدًا، ولكن مع ذلك، فهذا هو الشيء العادل والمنصف الذي ينبغي فعله”، في إشارة منه إلى تبرير هذه الخطوة على أساس حماية الملاحة البحرية وتعويض المتضررين من الهجمات التي تشهدها المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذا القرار الأمريكي يثير إشكاليات قانونية كبرى، إذ تعتبر الأصول المجمدة مملوكة للدولة الإيرانية وتخضع لضوابط التجميد وليس المصادرة، ما قد يعرض واشنطن لدعاوى قضائية دولية أمام محاكم التحكيم أو محكمة العدل الدولية.

كما أن الخطوة تهدد، وفق مراقبين، بإغلاق أي بوابات للحوار بين البلدين، في وقت كانت فيه مساعٍ عمانية وقطرية لتخفيف حدة التوتر عبر قنوات تفاوضية غير مباشرة.

المصدر: وكالة يونيوز