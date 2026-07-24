عدوان اميركي متجدد جنوب ايران و القوات الايرانية تردّ باستهداف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت

تشهد ليلة الخميس – الجمعة، موجة جديدة من الهجمات الاميركية على ايران، في اطار العدوان المتواصل منذ 12 يوما، والتي تردّ عليها طهران، باستهداف القواعد الاميركية والمصالح المرتبطة بها، في دول المنطقة.

وفي السياق، أفادت وسائل اعلام ايرانية، أنّ عدوانا اميركيا يستهدف جزيرة قشم، مشيرةّ الى أنّ صاروخين أميركيين، أصابا منطقة بالقرب من قرية مسن في جزيرة قشم جنوبي البلاد.

وسُمع دوي انفجار في مضيق هرمز جنوب جزيرة لارك، في حين ذكر التلفزيون الإيراني، انّ دوي انفجارات سمعت في جزيرة قشم قادمة من مضيق هرمز جنوب جزيرتي لارك و هنغام.

بالمقابل، وفي اطار الرد على العدوان الأميركي، استهدفت القوات الايرانية قاعدة علي سالم الجوية في الكويت، حيث ذكرت وسائل الاعلام عن سقوط مباشر لعدد من الصواريخ في قاعدة علي السالم الجوية، مع سماع دوي انفجارات داخلها.

وشهدت سماء مدينة الكويت مساء اليوم الخميس ومضات ضوئية مع إطلاق صفارات الإنذار، حيث أعلن الجيش الكويتي بدء عمليات التصدّي لهجمات صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية.

وقالت هيئة الأركان العامة في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “إن الدفاعات الجوية الكويتية تقوم حالياً باعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، وذلك عقب العدوان الإيراني الخاطئ”. و قالت مصادر عسكرية أنّ أنظمة الدفاع نجحت في إسقاط معظم الأهداف قبل وصولها إلى المواقع الحيوية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هدّد ” انصار الله في اليمن”، بـما وصفه “عقاب عسكري كبير”، محمّلاً إيران المسؤولية عن أي هجمات جديدة، وذلك بعد إطلاق القوّات المسلّحة اليمنية صواريخ ومسيّرات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، لانتهاكها الحصار المفروض على الموانئ السعودية.

وفي منشور جديد على منصته “تروث سوشيال”، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات صارمة ضد اليمن وإيران إذا تكررت الهجمات على السفن في المنطقة.

ويأتي هذا التهديد في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وتأثيره على أمن الطاقة العالمية وطرق الملاحة الحيوية، وسط دعوات دولية لضبط النفس.

المصدر: وكالة يونيوز