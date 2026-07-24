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    اقتصاد

    ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا

      يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في فرض تعريفات جمركية جديدة من رقمين على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بينما ينفد الوقت اليوم الجمعة بشأن الرسوم المؤقتة التي فرضها بعد خسارة كبيرة في المحكمة العليا.


      وستفرض الولايات المتحدة جمارك تتراوح بين 10% و 5ر12% على الواردات من 60 دولة تمثل 99% من الواردات الأمريكية، متهمة إياها بعدم تطبيق الحظر المفروض على البضائع المنتجة بالعمل القسري.


      وستدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ فور انتهاء صلاحية الرسوم الجمركية المؤقتة البالغ نسبتها 10% عالميا في الساعة 12:01 صباح اليوم الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة. وكان ترامب قد لجأ إلى تلك الرسوم المؤقتة بعد أن ألغت المحكمة العليا أكبر رسومه الجمركية في فبراير/ شباط الماضي.

      المصدر: أب

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