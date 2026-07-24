الجمعة   
   24 07 2026   
   9 صفر 1448   
   بيروت 06:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وول ستريت جورنال عن مصادر: ترامب أصبح أكثر تشككا في قدرة المفاوضات مع إيران على تحقيق سلام دائم

      مواضيع ذات صلة

      وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة: كوشنر وويتكوف لا يزالان يعتقدان أن التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين أمر ممكن

      وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة: كوشنر وويتكوف لا يزالان يعتقدان أن التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين أمر ممكن

      وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي: ترامب لا يرى خيارات جيدة سوى مواصلة الضربات ضد إيران

      وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي: ترامب لا يرى خيارات جيدة سوى مواصلة الضربات ضد إيران

      ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا

      ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا