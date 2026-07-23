من إعلام العدو | ثمن التصعيد في إيران والمعضلة الإسرائيلية

تشهد “إسرائيل” عطلة نهاية أسبوع متوترة للغاية . فقد رُفع مستوى التأهب في الجيش الإسرائيلي ومنظومة الدفاع الجوي، وتراقب المؤسسة العسكرية عن كثب التطورات واحتمالية التصعيد مع إيران . وقد أعلن عدد من رؤساء المدن والمستوطنات عن فتح ملاجئ.

في الوقت نفسه، يستعد الجيش الإسرائيلي لسيناريوهات متعددة، والمنظومة بأكملها في حالة تأهب قصوى تحسباً لتغيرات سريعة في الأوضاع.

في ظل هذه التطورات، يُصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة التوتر مع إيران منذ عدة أيام. فمع كل تصريح، يزيد من حدة التوتر، لأنه يسعى في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق، و”إسرائيل” تنتظر قراره بالدرجة الأولى، ما إذا كان سيتخذ إجراءً، وإلى أي مدى، ومتى.

لكن السؤال المحوري من وجهة نظر “إسرائيل” ليس مجرد ما إذا كان سيكون هناك هجوم رداً على هجوم إيراني، بل السؤال هو ما الذي تسعى “إسرائيل” لتحقيقه من خلال ذلك.

لا ترغب “إسرائيل” في الدخول في جولة أخرى محدودة أو صغيرة، جولة أخرى لبضعة أيام تشهد ضربات وإطلاق صواريخ وإنجازات تكتيكية وتصريحات، وفي النهاية سيعود الجميع تقريبًا إلى نفس النقطة. من وجهة نظر “إسرائيل”، ستكون هذه الخطوة مضيعة للوقت والموارد والقدرات. بعد فترة طويلة من الحرب، وتآكل الجيش والجبهة الداخلية، والاستخدام المكثف لأنظمة الدفاع، لا رغبة في الدخول في جولة أخرى لمجرد تحقيق إنجاز آخر. تريد “إسرائيل” نتيجة مختلفة، لا جولة أخرى، بل تغييرًا.

لكن هنا يكمن الخطر. فمهاجمة البنية التحتية الاستراتيجية ومصادر الطاقة قد تؤدي إلى تصعيد أوسع نطاقًا. قد ترد إيران بقوة ضد “إسرائيل”، وضد القوات الأمريكية، وضد المصالح الأمريكية في المنطقة.

لذا، إذا قرر ترامب التحرك، فسيتعين عليه أن يقرر ليس فقط ما إذا كان سيشن هجومًا، بل أيضًا ما النتيجة التي يريد تحقيقها. هل يريد جولة أخرى من تبادل الضربات، أم خطوة تُحدث تغييرًا حقيقيًا في المعادلة؟

إن ثمن جولة أخرى من الحرب لا يقتصر على التكلفة المباشرة للحرب فحسب، بل يشمل أيضاً تعبئة قوات الاحتياط، وتفعيل القوات الجوية، واستخدام صواريخ اعتراضية باهظة الثمن، واستنزاف الطائرات وأفراد طواقمها، وتعطيل الحياة اليومية، وتحويل الموارد من ميادين أخرى. لذلك، لا ترغب “إسرائيل” في خوض حملة أخرى لمجرد تحقيق إنجاز تكتيكي. إذا ما أقدمت على خطوة، فإنها تريدها أن تكون ذات هدف واضح ونتيجة محددة.

صحيفة يديعوت أحرونوت – المحلل العسكري يوسي يهوشع

المصدر: إعلام العدو