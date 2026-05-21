إعلام العدو: مسيّرات حزب الله تنشر الخوف في مستوطنات الجليل الأعلى

أقرّت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بتصاعد حالة الخوف والقلق في مستوطنات الجليل الأعلى، نتيجة تهديد الطائرات المسيّرة المفخخة التابعة لـحزب الله.

وذكرت الصحيفة أنه في مستوطنة زرعيت في الجليل الأعلى، باتت حتى المهمات اليومية البسيطة، كشراء الحاجات، تُنفذ وسط حالة من الخوف، مشيرة إلى أن المسيّرات تحلّق فوق المستوطنة من دون أي إنذار مسبق، وتخلّف أضرارًا في أسطح المنازل والسيارات ومحطات الانتظار.

وأضافت الصحيفة أنه مع بدء عملية “زئير الأسد”، تحوّلت الطائرات المسيّرة المفخخة إلى تهديد حقيقي لسكان الشمال، الذين يقودون سياراتهم وعينهم على السماء خشية التعرّض لهجمات مفاجئة دون إنذار.

المصدر: يديعوت أحرنوت