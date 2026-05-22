“لجنة الأسير سكاف”: لإفشال أهداف الضغط الأميركي بالوحدة والتمسك بالمقاومة لحماية الوطن

اعتبرت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف” في بيان لها الجمعة أن “التوقيت المشبوه للعقوبات التي فرضتها أمس الادارة الأمريكية على شخصيات سياسية تُمثل الشعب في البرلمان وشخصيات حزبية وأمنية لبنانية اضافة الى السفير الايراني في لبنان، هي اعتداء واضح على السيادة اللبنانية وتدخلاً وقحاً لا مثيل له في الشؤون الداخلية لوطننا لفرض املائاتها علينا”.

ودعت اللجنة “جميع اللبنانيين الى ضرورة الوحدة لإفشال أهداف الضغط الأمريكي الذي يريد اخضاع وطننا، لأن الوحدة الداخلية هي عنصر أساسي لحماية الوطن اضافة الى التمسك بعناصر قوتنا التي تُجسدها المقاومة اللبنانية التي تقدم أروع التضحيات في مواجهة الغطرسة الصهيونية على أرض الجنوب، حيث أربكت المقاومة جيش العدو وداعميه بصمودها الأسطوري واستبسالها بالدفاع عن الوطن”.

وأكدت اللجنة ان “استهداف المؤسسات العسكرية والأمنية من قبل المشروع الصهيو-أمريكي ليست بجديدة، وهي تأتي ضمن سلسلة من الضغوط التي يتعرض لها الجيش وقيادته لتغيير عقيدتهم الوطنية، حيث ان الموقف الوطني لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل ولجيشنا الوطني اللبناني يُشكلان عنصراً أساسياً لاستقرار الوطن ومن هذا المنطلق من غير المسموح التعرض لجيشنا و قيادته الحكيمة التي يلتف حولها كافة الشعب اللبناني”.

المصدر: موقع المنار