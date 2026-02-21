“لجنة الأسير سكاف” دانت العدوان الصهيوني: لتجميد تمثيل لبنان في الميكانيزم

أكدت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف”، في بيان لها السبت، أن “استمرار العدوان الصهيوني على وطننا، كما شاهدنا بالأمس من خلال المجزرة الوحشية التي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من أهلنا في البقاع، تضاف إلى سلسلة المجازر التي يرتكبها العدو بحق الشعب اللبناني الذي يتمسك بأرضه، حيث يعمل العدو منذ عشرات السنين بجميع وسائله على تهجيره منها، كما يحتل اليوم عشرات القرى الجنوبية الحدودية مع فلسطين المحتلة”.

واعتبرت اللجنة أن “مسلسل الإجرام الصهيوني لم يتوقف في وطننا منذ عامين، حيث يزداد اليوم تزامنًا مع أيام شهر رمضان المبارك، مما يتطلب من الدولة اللبنانية والحكومة اتخاذ مواقف شديدة اللهجة أمام المجتمع الدولي الذي ينحاز إلى جانب العدو ويغطي أعماله الإرهابية في وطننا، وعلى الدولة تجميد تمثيلها في لجنة الميكانيزم والتلويح بالانسحاب منها، لأنها لم تعمل على حماية لبنان بأي شكل من الأشكال”.

وتابعت اللجنة أن “مهما ازدادت الضغوطات والعدوان على لبنان لفرض واقع جديد، لن يتمكنوا من ذلك، لأن جيش الاحتلال لم يترك وسيلة إجرامية إلا واستعملها من الجو والبحر والأرض”، وتابعت: “بات يعلم العدو ومن يدعمه أن شعبنا لا يرضخ لأي ضغوطات رغم تقديمه كل التضحيات”، ولفتت إلى أن “الواجب أكثر من أي وقت على وزارة الخارجية اللبنانية أن تقف إلى جانب المواطنين الجنوبيين والبقاعيين لأنها تمثل الدبلوماسية اللبنانية، ويجب أن تتحرك بشكل كبير عند كل عدوان على وطننا في المحافل الدولية كافة”.

وشددت اللجنة على “التمسك بالموقف الوطني بالتضامن التام من الشمال مع أهالي الجنوب والبقاع، لأن العدو الصهيوني هو العدو الوحيد لعموم الشعب اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام