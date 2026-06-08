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    لبنان

    غارات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف النبطية وبلدات عدة في جنوب لبنان

      صعّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على مناطق واسعة من جنوب لبنان، حيث شنّ سلسلة غارات جوية ونفذ قصفاً مدفعياً استهدف عدداً من المدن والبلدات.

      ففي منطقة النبطية، طال القصف المدفعي المعادي مدينة النبطية، فيما استهدفت غارة من مسيّرة معادية بلدة الشهابية جنوبي لبنان، وكذلك بلدة حبوش.

      وشنّ الطيران الحربي المعادي غارات على بلدتي كفرتبنيت وتبنين، كما أغار على بلدات مجدل سلم وصفد البطيخ وياطر، واستهدف أيضاً بلدة الشرقية وساحة المروانية.

      كما استهدفت الغارات الجوية مناطق جبل صافي ومرتفعات سجد والحلوسية ومرتفعات الريحان وكفرا وزفتا والمروانية.

      وفي المقابل، استهدف القصف المدفعي المعادي بلدات كفررمان وحبوش وبرعشيت وبلاط والقليلة وصريفا.

      وسُجلت أيضاً تفجيرات معادية في بلدات بنت جبيل والطيري والخيام.

      المصدر: موقع المنار

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