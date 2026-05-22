وزيرة التربية: للتعاون والاستعداد لتأمين استمرارية التعليم

عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان ريما كرامي، الجمعة، اجتماعًا عبر تطبيق “مايكروسوفت تيمز” مع مديري المدارس والثانويات الرسمية المدمرة في محافظتي الجنوب والنبطية.

وشارك في الاجتماع مدير التعليم الأساسي جورج داوود، ومدير التعليم الثانوي خالد فايد، ورئيسا المنطقة التربوية في الجنوب والنبطية أحمد صالح وأكرم أبو شقرا، إضافة إلى رئيسي رابطتي التعليم الثانوي جمال عمر وحسين جواد.

وخلال الاجتماع، أشادت كرامي بصمود المدراء وتواصلهم مع الإدارة ومع أساتذتهم ومعلميهم وتلامذتهم، وأشارت إلى “تقسيم المدارس إلى مجموعات بحسب وضع كل منها، وذلك من أجل توفير الموارد لدعمها وخدمتها”.

وأكدت الوزيرة أن “وزارة التربية إلى جانبهم في مواجهة العدو الذي يهدم مدارسنا”، ولفتت إلى أن “مهمتها كوزيرة للتربية هي تأمين الصمود التربوي لأن قيمة التعليم لا يوازيها أي شيء في الأهمية، وأهم وسيلة في وجه العدو”، ودعت إلى “الاستمرار في التعاون والتواصل وبناء الثقة، والاستعداد لتأمين استمرارية التعليم واستمرارية مدارسنا في رسالتها التربوية والوطنية”.

واستمعت الوزيرة إلى مداخلات المديرين التي عبّروا فيها عن اقتراحاتهم ورؤيتهم حول كيفية استمرار التعليم والاستعداد للعام الدراسي المقبل في حال بقيت الأوضاع الأمنية على حالها، أو في حال العودة في ظل واقع المدارس الحالي.

