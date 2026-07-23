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    عربي وإقليمي

    بالفيديو| مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني: مقتل الجنود الأمريكيين فضح كذب الأردن بشأن عدم وجود قاعدة أمريكية على أراضيه

      المصدر: مواقع