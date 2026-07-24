ايران | وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع حصيلة الغارات الأمريكية على البلاد إلى 55 شهيداً و629 جريحاً خلال أقل من شهر

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الغارات الجوية الأمريكية المتواصلة على أراضي الجمهورية الإسلامية إلى 55 شهيداً و629 جريحاً، منذ بدء الموجة الأخيرة من القصف في 27 يونيو/حزيران الماضي وحتى صباح 23 يوليو/تموز الجاري.

وكتب حسين كرمانبور، رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية، في تدوينة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “منذ بدء الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة في 27 حزيران/يونيو وحتى الساعة التاسعة صباحاً من يوم 23 تموز/يوليو، استشهد 55 شخصاً وأصيب 629 شخصاً آخر”، مؤكداً أن هذه الحصيلة تشمل كافة المحافظات التي تعرضت للقصف خلال الليالي الـ13 المتتالية من العدوان الأمريكي.

وأوضح كرمانبور في منشوره تفاصيل دقيقة عن هويات الضحايا، كاشفاً أن الأطفال والنساء كانوا من بين الأكثر تضرراً في الغارات التي طالت مواقع في محافظات خوزستان وهرمزغان وأصفهان ولرستان ومركزي وسيستان وبلوشستان.

ووفقاً للأرقام الرسمية، فإن: من بين الشهداء 6 نساء و3 أطفال وفتيان دون سن 18 عاماً، ومن بين الجرحى 46 امرأة و24 طفلاً وفتياً دون سن 18 عاماً.

كما أشار إلى أنه حتى الآن، أُجريت 52 عملية جراحية للمصابين، ولا يزال 36 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة مع استمرار العمليات العسكرية الأمريكية لليلة الـ13 على التوالي.

المصدر: وكالة يونيوز