الرئيس بري: أكدت للرئيس عون ضرورة التمسك بأمرين وهما تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل

يترقب رئيس مجلس النواب نبيه بري ما سيؤول إليه التصعيد الإيراني – الأميركي من ناحية، وما ستسفر عنه زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الولايات المتحدة من ناحية أخرى، فيما تبقى الأولوية الأساسية لديه في هذه المرحلة إخراج الجنوب من عنق الزجاجة بأسرع وقت ممكن.

وأكد بري لـ”الأفضل نيوز” أنه يتمنى أن يفضي لقاء الرئيس جوزاف عون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تحقيق نتائج إيجابية وجدية لصالح تحرير لبنان وتحصيل حقوقه الثابتة التي نتمسك بها، مشيرا إلى أن ما يهمه هو الوصول بالفعل إلى حل حقيقي وليس من أين يأتي هذا الحل.

واوضح بري أن عون اتصل به قبيل مغادرته إلى واشنطن لوضعه في صورة الزيارة والتشاور حول ركائز الموقف اللبناني، كاشفا أنه أكد له ضرورة التمسك بأمرين وهما تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الجنوبية المحتلة.

وردا على سؤال عما إذا كان يخشى من انزلاق المنطقة إلى الحرب مجددا في ظل التصعيد الأميركي – الإيراني، قال: “ليش اللي عمبيصير هلأ شو اسمو.. إنه شكل من أشكال الحرب..”

وعلى مستوى الشأن الداخلي، استغرب رئيس المجلس النيابي محاولة البعض تحميله أو تحميل “الثنائي” مسؤولية عدم إقرار عدد من القوانين الحيوية في الجلسة التشريعية التي عُقدت أخيرا، معتبرا أن “الشمس طالعة والناس قاشعة..”

وكشف الرئيس بري أن معاونه السياسي النائب علي حسن خليل ونائب رئيس المجلس إلياس بوصعب أَجريا مشاورات جانبية في كواليس الجلسة لترتيب الأمور وكدنا نصل إلى نتيجة كان من شأنها أن تدفع نحو إقرار قانون العفو لولا انسحاب نواب معروفين وتعطيل النصاب..

وردا على سؤال حول مطالبة “القوات” بتقصير ولاية المجلس الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، لا يولي بري الأمر أي أهمية مكتفيا بالقول: يمكن مفكرين انو فيهم يزيدوا شي نائب..