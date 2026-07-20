الإثنين   
   20 07 2026   
   5 صفر 1448   
   بيروت 12:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس بري : الأولوية الأساسية لدي في هذه المرحلة هي إخراج الجنوب من عنق الزجاجة بأسرع وقت ممكن

      مواضيع ذات صلة

      مصدر في الاسعاف والطوارئ: مصابون بغارة من مسيرة اسرائيلية على مركبة في مدينة غزة

      مصدر في الاسعاف والطوارئ: مصابون بغارة من مسيرة اسرائيلية على مركبة في مدينة غزة

      انعقاد الاجتماع الوزاري في السراي الحكومي

      انعقاد الاجتماع الوزاري في السراي الحكومي

      استمرار تحليق الطيران المسير المعادي منذ ساعات الصباح فوق بيروت وضواحيها على علو منخفض

      استمرار تحليق الطيران المسير المعادي منذ ساعات الصباح فوق بيروت وضواحيها على علو منخفض