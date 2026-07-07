تقرير مصور | تشييع كوكبة من الشهداء في قرى منطقة جبل عامل الثانية

تقرير: علي شبيب

في مشهدٍ يختزل حجم التضحيات التي قدّمها الجنوب، شيّعت منطقة جبل عامل الثانية كوكبةً من شهدائها في مراسم مهيبة عمّت عدداً من البلدات، حيث امتزجت دموع الوداع بعهد الوفاء لمن ارتقوا دفاعاً عن الأرض والكرامة.

ففي حاروف، شُيّع الشهداء حسن عياش، حسن معتوق، علي السيد، فضل عياش، عباس حمدان، مصطفى كمال، محمد وهبي، ورنا ناجي، فيما احتضنت دير الزهراني مراسم تشييع الشهيد حسين برجاوي ضمن تشييعٍ رمزي جسّد خمسةً وعشرين شهيداً.

أما زفتا، فشهدت تشييعاً رمزياً مهيباً جسّد نعوش تسعة عشر شهيداً وشهيدة، في محطةٍ اختصرت حجم التضحيات التي قدّمتها البلدة ورسّخت حضور الشهداء في وجدان أهلها.

وفي ميفدون، شُيّع الشهداء حسن ناصر، حسن جابر، وعلي قمر الدين، فيما ودّعت شوكين الشهيدين علي الرضا الغداف ومحمد مهدي الغداف، وشيّعت صير الغربية الشهيد علي مصطفى معتوق، كما شيّعت المروانية الشهيد حسين كلش، وودّعت عبا الشهيد وائل نور الدين.

وجسّدت مراسم التشييع في مختلف بلدات جبل عامل الثانية مشهداً وطنياً جامعاً، أكّد أن الشهداء سيبقون عنوان العزة والكرامة، وأن الوفاء لتضحياتهم عهدٌ متجدد في وجدان أبناء الجنوب.

المصدر: موقع المنار