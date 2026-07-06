4 شهداء في غزة مع تجدد خروقات الاحتلال لوقف النار

استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، الاثنين، باستهداف طائرات الاحتلال مركبة في خان يونس، وشقة سكنية وسط مدينة غزة، فيما ارتقى آخر متأثرًا بجراحه، وسط تواصل خروقات الاحتلال لوقف النار في القطاع.

وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطن وإصابة 15 آخرين صباح اليوم جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في شارع الرشيد بمنطقة المواصي المطتظة بالنازحين في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال مركبة قرب المطاحن الفلسطينية شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة؛ دون إصابات.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد المواطن محمد فلاح دغمش وزوجته وإصابة آخرين جرّاء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط المستشفى الأردني بحيّ تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

إلى ذلك، اسشتهد المواطن ناصر العواودة، متأثرًا بجراحه جراء إصابته بشظية قذيفة مدفعية إسرائيلية شرقي قرية المصدر وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل مكثف تجاه المناطق الجنوبية والشرقية للمدينة.

من جهته، قال الدفاع المدني إن طواقمه تمكنت من إنقاذ 4 مواطنين بصحة جيدة من عائلة عابد من داخل برج النيل بمدينة غزة جراء انهيار جزئي حدث داخل البرج.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 1072 شهيدا، إضافة إلى 3445 مصابا، إلى جانب تسجيل 797 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 73,096 شهداء و173,553 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام