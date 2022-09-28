مسؤول حزب الله في صيدا عرض مع وفد لجنة ساحة القدس الأوضاع الإجتماعية

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وفدًا من لجنة ساحة القدس في صيدا برئاسة محمد عكاوي في مقر الحزب في صيدا بحضور مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.

وأشار بيان الحزب إلى أن ” الوفد قدم التهنئة لقيادة حزب الله بعيد الانطلاقة الأربعين للمقاومة وعرض لنشاطات اللجنة، كما نوّه بالجهود التي قام بها الحزب وأجهزته الصحية والاجتماعية في مواجهة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية”.

وجرى خلال اللقاء عرض للواقع الاجتماعي للمنطقة التي تعمل فيها اللجنة والمبادرات التي قامت بها من أجل دعم العائلات المتعففة عبر برامج التكافل الاجتماعي.

من جهته ضاهر نوه ب ” أنشطة اللجنة وتفاني وتواضع واخلاص أعضائها في مجال خدمة الناس والمجتمع.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام