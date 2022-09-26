مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 26-9-2022

بميزانِ الضرورةِ كانَ قياسُ الحاجةِ الى موازنةٍ في المجلسِ النيابي، وعلى هذا الأساسِ كانَ النقاش حيثُ تم البحثُ بينَ الارقامِ عن هيكلٍ يمكنُ البناءُ عليهِ في ادارةِ ماليةِ الدولةِ بدلَ القاعدةِ الاثنَي عَشَرية..

وبينَ العجزِ بالموازنة ِوالايراداتِ المرجوةِ تمكنَ النوابُ والوزراءُ خلالَ جلسةِ اليومِ من اضافةِ ايراداتٍ قلَّصت العجزَ بآلافِ ملياراتِ الليرات، وعائداتُ وزارةِ الاشغالِ ابرزُ داعمٍ في هذا المجال. اما ابرزُ بنودِ الموازنةِ فكانت زيادةَ رواتبِ الموظفينَ ضعفينِ كزيادةٍ استثنائيةٍ ريثما تَتِمُ المعالجةُ النهائيةُ لموضوعِ الرواتب، كما تمَ احتسابُ الدولارِ الجمركي على سعرِ خمسةَ عشرَ الفَ ليرةٍ كما اعلنَ رئيسُ الحكومة.

وفيما نالت الموازنةُ الاصواتَ الكافيةَ للاقرار، فانَ تشكيلَ الحكومةِ تحتَ الانظار، والجميعُ يرتقبُ اللقاءَ الذي من المفترضِ ان يجمعَ الرئيسينِ ميشال عون ونجيب ميقاتي في قصرِ بعبدا غداً، على املِ ألّا يُضطرَ الرئيسُ المكلفُ الى المبيتِ في بعبدا حتى تشكيلِ الحكومةِ كما وعد، فيما الاخبارُ المتناقلةُ واعدةٌ وتتحدثُ عن امكانيةِ اتمامِ الـمُهمةِ قبلَ نهايةِ الاسبوعِ الجاري..

وقبلَ نهايةِ الاسبوعِ من المتوقعِ ان يصلَ العرضُ الخطيُ من الموفدِ الاميركي عاموس هوكشتاين الى بعبدا كما توقعَ نائبُ رئيسِ مجلسِ النواب الياس بوصعب. ومن بعبدا ايضاً اعلنَ وزيرُ الطاقةِ وليد فياض انَ الفيولَ الايرانيَ لا يحتاجُ الى اشهرٍ وانما لايامٍ او اسابيعَ ليصلَ الى لبنان، على ان تصلَ التغذيةُ اليوميةُ المتوقعةُ من ثماني الى عشرِ ساعاتٍ يومياً بفضلِ الفيول الايراني ومعه العراقي..

اما ساعاتُ فلسطينَ فكانت مضيئةً في باحاتِ القدس حيثُ تصدى المرابطون الفلسطينيون لمحاولاتِ التدنيسِ التي قام بها المستوطنونَ الصهاينةُ بحمايةٍ من الشرطةِ الإسرائيلية، وما زادَ من ارباكِ الاحتلالِ مشاهدُ المواجهاتِ والتصدي التي خاضَها المرابطون، واستُحضرَت معها تهديداتُ المجاهدينَ والفدائيينَ فزادَت من هاجسِه الامني معَ حلولِ اعيادِه التلمودية..

المصدر: قناة المنار