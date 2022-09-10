وزير الزراعة اللبناني: الامن الغذائي مهدد ويجب حل مشكلة المياه

أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن الى ان “للمياه تأثير مباشر على الامن الغذائي، وإن ترك الانهر والثروات الطبيعية دون حل لا يمكن ان يستمر، وعلينا ان نضع يدنا على الجرح ويجب ان نقول ان هذا النهر ملوث وذاك بحاجة الى معالجة، من اجل حل مشكلة المياه”.

وتابع: “الامن الغذائي مهدد بكل لحظة ونحتاج الى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، لذلك ادعو الى عقد ورشة عمل على مستوى الوطن تضم جميع القوى السياسية من اجل وضع حلول وطنية”.

كلام الحاج حسن جاء خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان “دور المياه في تحقيق الأمن الغذائي في شمال لبنان”.