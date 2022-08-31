موسكو تفرض عقوبات على 55 من كبار المسؤولين الكنديين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 31 2022 - 22:26

موسكو تفرض عقوبات على 55 من كبار المسؤولين الكنديين

منذ 2 ساعة 31 August، 2022
وزارة الخارجية الروسية
أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن إدراج 55 مواطناً كندياً في “قائمة الحظر”، رداً على العقوبات المفروضة على روسيا.

وجاء في بيان الخارجية: “فيما يتعلق بالعقوبات الجديدة التي فرضها النظام الحاكم لرئيس الوزراء (الكندي) جاستن ترودو، على مواطنين روس، انطلاقاً من سياسته المرتبطة بالروسوفوبيا، تم حظر الدخول إلى روسيا الاتحادية، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، بالنسبة لـ 55 ، من العسكريين رفيعي المستوى، وسياسيين وشخصيات اجتماعية، كندية”.

ويذكر في هذا الصدد أن كندا فرضت عقوبات كثيرة مسّت سياسيين وعسكريين وشركات روسية، بما فيها وحظر عدد من الشخصيات من دخول كندا، الشيء الذي ردت عليه روسيا بشكل مماثل.

المصدر: مواقع

التعليقات

ذات صلة

شاركوا معنا في استطلاع برامج عاشوراء 2022
استطلاع برامج عاشوراء 2022

إغلاق مشاركة