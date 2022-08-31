موسكو تفرض عقوبات على 55 من كبار المسؤولين الكنديين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن إدراج 55 مواطناً كندياً في “قائمة الحظر”، رداً على العقوبات المفروضة على روسيا.

وجاء في بيان الخارجية: “فيما يتعلق بالعقوبات الجديدة التي فرضها النظام الحاكم لرئيس الوزراء (الكندي) جاستن ترودو، على مواطنين روس، انطلاقاً من سياسته المرتبطة بالروسوفوبيا، تم حظر الدخول إلى روسيا الاتحادية، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، بالنسبة لـ 55 ، من العسكريين رفيعي المستوى، وسياسيين وشخصيات اجتماعية، كندية”.

ويذكر في هذا الصدد أن كندا فرضت عقوبات كثيرة مسّت سياسيين وعسكريين وشركات روسية، بما فيها وحظر عدد من الشخصيات من دخول كندا، الشيء الذي ردت عليه روسيا بشكل مماثل.

المصدر: مواقع