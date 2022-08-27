ممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية : أميركا عملت لنشر كورونا عالمياً

أعلن رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” ممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البروفيسور رائف رضا، في بيان، أنه “تأكيدا على ما ذكرنا سابقا عن الحرب الجرثومية الناتجة من تصنيع فيروس كورونا في المختبرات الدولية، الأمر الذي تتهرب اميركا من الإجابة عليه وتتهم الصين بذلك، تبين طبق دراسة تحليلية وطبق ما كشفه المجلس الروسي حول ضلوع أميركا بالحرب البيولوجية اي الجرثومية وطبق ما عثر عليه الجيش والمخابرات الروسية في المختبرات والمراكز الممولة من أميركا في اوكرانيا وكذلك في بعض الدول الأخرى، تبين أن أميركا عملت على الطيور المهاجرة لنشر كورونا عالميا، عبر وضع كبسولة جرثومية مزودة بشريحة مرقمة يمكن مراقبتها إلكترونيا ثم يعاد إطلاق سراحها ليسهل عليها مراقبتها بالاقمار الاصطناعية وتفجيرها فوق كل دولة، وهذا ما ساعد على انتشار كورونا دوليا”.

ولفت الى أن “مجلس الأمن تهرب من الاجابة على الاسئلة والمعطيات الروسية الموثقة في هذا المجال، وتضامن اكثرهم مع أميركا بانكارهم هذا الأمر، وسيكشف قريبا كل ذلك”.

واكد ان “نظريتنا بتصنيع كورونا والحرب البيولوجية طبق آراء العلماء من أميركا وغيرها من الدول”، مطالبا منظمة الصحة العالمية ب”الابتعاد عن السياسة والعمل على تشكيل لجنة دولية محايدة والتعاون مع روسيا والمستندات التي بحوزتها وقول الحقيقة”.