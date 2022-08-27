الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة كبير للأسلحة الأمريكية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن قواتها دمرت مستودعا كبيرا في وسط أوكرانيا يحتوي على صواريخ وقذائف للأسلحة الأمريكية التي يستخدمها الجيش الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية “باستخدام أسلحة برية عالية الدقة، تم تدمير مستودع ذخيرة كبير تابع للواء المدفعية 44 الأوكراني قرب بلدة بريوبراجينكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، يحتوي على قذائف لراجمات الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع ولمدافع الهاوتزر M777 الأمريكية”.

وأضاف كوناشينكوف أنه تم أيضا تدمير ستة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة نيكولايف ومنطقة خيرسون.

وأشار إلى أنه “نتيجة الأداء الناجح للقوات المشتركة على محور خاركوف تم القضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني”.

وفي خيرسون، قتل أكثر من 130 فردا ودمرت 10 قطع من المعدات العسكرية لدى صد محاولة وحدات أوكرنية لاجتياز نهر إنغولتس سرا. وأدت الغارات الجوية على مواقع إحدى كتائب اللواء الآلي 63 الأوكراني في منطقة نيكولايف إلى تكبيدها خسائر تتجاوز 40% من قوامها.

وفي إطار مكافحة البطاريات تم قمع أربع فصائل من راجمات الصواريخ “غراد” وثلاث فصائل من المدافع ذاتية الحركة “غفوزديكا” وثلاث فصائل من مدافع الهاوتزر “غياتسينت-بي” في مواقع إطلاق النار.

كما أسقطت القوات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز MiG-29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في دونيتسك، كما دمرت قاذفة ذاتية الدفع لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات Buk-M1.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 7 طائرات بدون طيار أوكرانية خلال يوم، كما اعترضت صاروخا باليستيا من طراز “توشكا-أو” و18 قذيفة من راجمات الصواريخ “هيمارس” الأمريكي.

المصدر: روسيا اليوم